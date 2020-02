L&S-Aktienkurs Temenos-Aktie:

154,45 EUR +0,62% (14.02.2020, 15:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

165,10 CHF -0,15% (14.02.2020, 15:08)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (14.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Unablässige Innovationen für digitale Transformation: Der Zielmarkt von Temenos wachse kontinuierlich und für Software von Drittanbietern werde immer mehr ausgegeben. Daher verbessere das Unternehmen unermüdlich sein Angebot, um die digitale Transformation von Banken in allen Regionen und Segmenten zu unterstützen. Die jüngste Einführung von Microservices sei ein weiteres Beispiel für innovative Lösungen, die Kunden eine einfachere, sicherere und detailorientiertere Transformation oder Aktualisierung ermöglichen würden.Benchmarking für evidenzbasiertes Wertversprechen: Temenos habe bei zahlreichen Kunden ein umfassendes Benchmarking-Programm zur Wertmessung gestartet. Auf diese Weise habe es genau analysieren können, wie wertvoll IT für bestehende und neue Kunden sei.Langfristige Ziele bestätigt: Die Unternehmensleitung halte an ihren langfristigen Zielen fest. Europa und die APAC-Region sollten in den nächsten fünf Jahren gleich stark zum Wachstum beitragen. Nordamerika solle etwas schneller wachsen und mittelfristig 35 bis 40% zum Gesamtumsatz beisteuern. Mehr als 60% des TSL-Wachstums sollten bis 2024 auf SaaS entfallen. Die op. Leverage, das Wachstum von SaaS- und Instandhaltungsumsätzen und die Margensteigerung im Servicebereich sollten die EBIT-Marge in drei bis fünf Jahren auf 36%+ erhöhen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 226. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: