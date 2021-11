XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

3,7045 EUR +0,97% (05.11.2021, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

3,7185 EUR +1,39% (05.11.2021, 12:07)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (05.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q3/2021 weniger stark als erwartet um 11,1% (organisch: +3,6% y/y) auf 9,30 (Vj.: 10,46; Analystenschätzung: 8,68; Marktkonsens: 8,87) Mrd. Euro gesunken. Das Konzern-OIBDA habe hingegen einen deutlichen Anstieg um 39,9% (organisch: +1,6% y/y) auf 3,73 (Vj.: 2,67; Analystenschätzung: 2,17; Marktkonsens: 3,51) Mrd. Euro verzeichnet, womit die Erwartungen hätten übertroffen werden können. Profitieren können habe Telefónica dabei von einem Sonderertrag in Höhe von 0,8 Mrd. Euro aus dem Verkauf von Telefónica Deutschland Towers. Belastet hätten dagegen im Heimatmarkt (-8,9% y/y auf 1,18 Mrd. Euro) die stark gestiegenen Energiepreise. Umsatz und OIBDA (Konzern) sollten in 2021 auf organischer Basis nach wie vor stabil bleiben oder sogar leicht zulegen.Jost habe seine Erwartungen für 2021e angehoben (u.a. EPS: 1,84 (alt: 1,58) Euro). Seine Prognosen für 2022e habe der Analyst hingegen beibehalten (u.a. EPS: 0,43 Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,30 Euro) >10% stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Telefónica-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 4,50 Euro auf 4,80 Euro erhöht. (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze Telefónica-Aktie: