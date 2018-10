XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,245 EUR +2,72% (31.10.2018, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,25 EUR +2,71% (31.10.2018, 13:35)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (31.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q3, erneut stark belastet von negativen Währungseffekten im Lateinamerika-Geschäft, um 8,3% (organisch: +2,7%) auf 11,70 (Vj.: 12,75) Mrd. Euro gesunken, womit die Analysten-Erwartung zwar verfehlt, der Marktkonsens aber übertroffen worden sei. Die Ergebniskennziffern hätten hingegen durchweg über den Erwartungen gelegen. Ferner solle 2018 der Konzernumsatz jetzt auf organischer Basis um etwa 2% (bisher: +1%) y/y wachsen. Die restlichen Zielsetzungen seien bestätigt worden.Das Wertpapier notiere weiterhin nicht weit von ihrem Allzeittief entfernt. Wegen der attraktiven Bewertung, des relativ stabilen operativen Geschäfts (ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse) sowie der attraktiven Dividendenpolitik halte der Analyst dies für nicht gerechtfertigt. Die hohe Wechselkursabhängigkeit, die (noch!) vergleichsweise hohe Verschuldung, fehlende neue Erlösquellen neben dem herkömmlichen Geschäft sowie hohe Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur (5G und Gigabitnetze) seien zwar Mankos bzw. würden einen Risikofaktor darstellen, würden aber sie nicht ein solch niedriges Bewertungsniveau rechtfertigen.Bei unveränderten EPS-Prognosen und einem auf 9,00 (alt: 9,50) Euro reduzierten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die Telefónica-Aktie. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze Telefónica-Aktie: