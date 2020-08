ISIN Telecom Italia-Aktie:

Kurzprofil Telecom Italia S.p.A.:



Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) ist ein italienischer Telekommunikationsanbieter. Zum Portfolio gehören Plattformen und Infrastrukturen in denen Sprache und Daten in fortschrittliche Telekommunikationsdienste wie die neuesten ICT- und Media-Lösungen umgewandelt werden. Telecom Italia bietet eine breite Palette an interaktiven, flächendeckenden und partizipativen Diensten an, die bei unterschiedlichen Geräten Anwendung finden: bei Mobiltelefonen und in der Festnetz-Telefonie, bei PCs und bei Fernsehern, bei Smartphones, Tablets und TV Set-top Decodern. Dementsprechend können Kunden zwischen verschiedenen Festnetz- und Mobilfunk-Tarifen sowie einem vielfältigen Angebot im Bereich IP-Kommunikation, High-Speed-Verbindungen, Datenverwaltung, Speicherung, Sicherheit und Video wählen.



Telecom Italia stellt Breitbanddienste zur Verfügung, die nahezu 100 Prozent der gesamten Fläche Italiens abdecken. Für Unternehmen hält der Konzern integrierte und auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen parat. Dazu gehören neben speziellen Mobilfunktarifen, IP-Kommunikation und ultraschnellen Verbindungen auch zahlreiche Applikationen im Bereich Datenmanagement und Datenspeicherung, Sicherheit, Videoüberwachung und Management des Stromverbrauchs.



Darüber hinaus ist Telecom Italia im Bereich Cloud Computing aktiv. Dies ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Virtualisierung der IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen. Die Hauptmarken der Unternehmensgruppe sind Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7, MTV Italia und Olivetti. Neben dem italienischen Markt ist die Gesellschaft insbesondere in Lateinamerika aktiv. Der in Brasilien und Argentinien generierte Umsatz trägt wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Darüber hinaus hält der Konzern Niederlassungen in Nordamerika, Afrika und Asien. (10.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telecom Italia-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF).Der Umsatz sei in Q2/2020 deutlich um 16,1% (organisch: -10,1%) auf 3,80 (Vj.: 4,52; Analystenschätzung: 3,98; Marktkonsens: 3,84) Mrd. Euro gesunken und habe damit zwar die Analystenschätzung verfehlt, habe aber im Rahmen der Markterwartung gelegen. Das EBITDA aL (after Lease) habe sich ebenfalls deutlich und stärker als erwartet um 33,2% (organisch: -6,4%) auf 1,47 (Vj.: 2,19; Analystenschätzung: 1,63; Marktkonsens: 1,66) Mrd. Euro reduziert. In beiden Fällen sei das schwache Brasiliengeschäft der wesentliche Belastungsfaktor gewesen. Darüber hinaus sei der Ausblick für 2020 reduziert worden, während die Zielsetzungen für 2021-2022 größtenteils bestätigt worden seien. Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 von 0,05 Euro beibehalten, seine EPS-Prognose für 2021 aber auf 0,04 (alt: 0,05) Euro gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,01 Euro/Aktie) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Telecom Italia-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 0,40 Euro. (Analyse vom 10.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:0,3748 EUR -2,01% (10.08.2020, 09:04)Borsa Italiana-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:0,3786 EUR +1,04% (10.08.2020, 14:12)