Tradegate-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

3,23 EUR +3,36% (15.10.2018, 13:32)



XETRA-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

3,235 EUR -0,31% (15.10.2018, 13:30)



ISIN Tele Columbus-Aktie:

DE000TCAG172



WKN Tele Columbus-Aktie:

TCAG17



Ticker-Symbol Tele Columbus-Aktie:

TC1



Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland und ist seit 1985 als Multimedia- und Telekommunikationsanbieter erfolgreich. Rund 1,7 Millionen angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent.



Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.



Die Tele Columbus Gruppe ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Lange Zeit als technischer Infrastrukturbetreiber nur den Geschäftskunden bekannt, hat sich Tele Columbus heute zu einem attraktiven und endkundenorientierten Telekommunikationspartner für Fernsehen, Telefon und Internet gewandelt. (15.10.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Kabelanbieters Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten.Am 12.10.2018 hat Vorstand Timm Degenhardt ein Paket von 25.000 Tele Columbus-Aktien zum Kurs von 3,00 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 75.000,00 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat auch Vorstand Eike Walters 25.000 Stück zum Kurs von 2,9983 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei 74.958,50 EUR.Nachdem Tele Columbus im Sommer die Veröffentlichung der Q2-Zahlen verschoben hat, wurden in Finanzkreisen hohe Firmenwertabschreibungen auf die Übernahmen der Wettbewerber Primacom und Pepcom aus dem Jahr 2015 befürchtet, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 05.10.18. Selbst eine mögliche Verletzung von Kreditbedingungen habe dabei im Raum gestanden. Soweit sei es jedoch nicht gekommen. Das Unternehmen habe seine Prognose zwar wieder gesenkt, die Umsatz- und Gewinnwarnung sei aber nicht so schlimm ausgefallen wie von Anlegern im Vorfeld befürchtet.Seit dem Kurssturz Mitte August pendle der Titel in einer Range zwischen 2,50 und 2,85 Euro seitwärts. Die Angst vor weiteren Hiobsbotschaften und die Hoffnung auf eine erfolgreiche operative Entwicklung hätten sich die Waage gehalten. Doch jetzt könnten wieder hochkochende Übernahmespekulationen dem Kurs frische Impulse verleihen.Die Möglichkeit, dass Großaktionär United Internet den Kursrutsch nutze, um sich die Mehrheit zu sichern, sei von Branchenkennern in den letzten Wochen zwar eher als gering eingeschätzt worden. Jetzt sei aber bekannt geworden, dass Frank Krause und Volker Ruloff ihre Aufsichtsratsmandate zum 3. Oktober niedergelegt hätten. Insbesondere der Rücktritt von Krause, immerhin Vorstand beim Großaktionär United Internet, habe die Diskussion angeheizt, der Konzern könnte nun eine neue Strategie für den Kabelnetzbetreiber ausarbeiten. Zugleich habe Tele Columbus erklärt, dass sich United Internet bei der nächsten Aufsichtsratswahl "konstruktiv einbringen" werde.Börsenplätze Tele Columbus-Aktie: