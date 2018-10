XETRA-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland und ist seit 1985 als Multimedia- und Telekommunikationsanbieter erfolgreich. Rund 1,7 Millionen angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent.



Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.



Die Tele Columbus Gruppe ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Lange Zeit als technischer Infrastrukturbetreiber nur den Geschäftskunden bekannt, hat sich Tele Columbus heute zu einem attraktiven und endkundenorientierten Telekommunikationspartner für Fernsehen, Telefon und Internet gewandelt. (18.10.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tele Columbus: Übernahmespekulationen wollen nicht verstummen - AktienanalyseDie Aktie von Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Habe der Titel zum Jahreswechsel 2017/18 noch über neun Euro gekostet, sei es zuletzt bis auf 2,40 Euro nach unten gegangen. Der Kabelnetzbetreiber habe sich im Zuge mehrerer Übernahmen hoch verschuldet. An der Börse seien die Sorgen gewachsen, dass sich Tele Columbus dabei sogar verhoben haben könnte. Doch die Zahlen zum ersten Halbjahr hätten für Entwarnung gesorgt. Zwar sei der Umsatz um 2,2 Prozent auf 240 Mio. Euro und das EBITDA um 4,5 Prozent auf 118,0 Mio. Euro gesunken.Doch am Markt seien schlechtere Ergebnisse befürchtet worden. Zudem sei klar geworden, dass der Konzern seinen Schuldendienst leisten könne. Überdies habe Tele Columbus eine Vereinbarung über zusätzliche 75 Mio. Euro Darlehen mit von Goldman Sachs beratenen Kreditfonds getroffen. "Die weitere Steigerung der Liquidität versetzt Tele Columbus noch besser in die Lage, attraktive Wachstumsmöglichkeiten im deutschen Markt wahrzunehmen", habe der Konzern mitgeteilt.Im Zuge der jüngsten Entwicklungen würden Übernahmespekulationen die Runde machen. Experten würden glauben, dass Hauptaktionär United Internet (28,5 Prozent) Tele Columbus ganz schlucken könnte. Ein Indiz dafür sei der überraschende Rücktritt der Aufsichtsräte Frank Krause und Volker Ruloff - beide seien United Internet zuzuordnen. In Nebenwertekreisen werde vermutet, dass bei einer Übernahme Interessenkonflikte vermieden werden sollten. Komme es zu einer Offerte, bilde der Dreimonatsdurchschnittskurs (derzeit gut drei Euro) die Untergrenze. (Ausgabe 41/2018)