Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) ist mit rund 3,3 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht.



Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im SDAX gelistet. (29.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tele Columbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) unter die Lupe.Tele Columbus habe zwar weiter an schwächeren Erlösen zu knabbern. Das Papier des Kabelnetzbetreibers könne nach Zahlen dennoch deutlich an Wert gewinnen. Anleger würden auf weitere operative Fortschritte setzen.Die Tele Columbus-Aktie stehe vor einer Trendwende. Habe der Kurs im November 2017 noch über 10 Euro notiert, habe er in diesem Jahr meist deutlich unter 2,50 Euro gelegen. In den letzten Wochen habe sich die Tele Columbus-Aktie allerdings bereits von ihren Tiefstständen lösen können. Zuletzt sei die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet mit 12,3% eingestiegen. Der Telekommunikationsanbieter und Internetdienstleister United Internet sei mit 29,7% größter Aktionär. Laut United-Internet-Chef Ralph Dommermuth sei die Beteiligung rein finanzieller Natur, obwohl das Unternehmen mit dem Anbieter Versatel auch ein Glasfasernetz betreibe. Am Markt werde schon länger spekuliert, Dommermuth könnte sich Tele Columbus irgendwann ganz einverleiben wollen.Die Tele Columbus-Aktie nehme im Tagesverlauf Fahrt auf. Gut möglich, dass sich die Kursrally in den kommenden Tagen noch weiter fortsetze und der Kurs auch die 3-Euro-Marke hinter sich lasse. Das Papier sei jedoch nur für extrem risikofreudige Anleger geeignet, die ihren Stopp kontinuierlich nachziehen sollten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tele Columbus-Aktie: