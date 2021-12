Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die via SPAC an die Börse streben würden, sei TeleSign profitabel. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von 5%, langfristig solle sie auf 12% gesteigert werden.



Die Fusion mit der Mantelgesellschaft North Atlantic Acquisition Corp. (ISIN: KYG661391097, WKN: A3CUE1, NASDAQ-Ticker-Symbol: NAAC) werde den Amerikanern 487 Mio. USD einbringen, wovon 108 Mio. USD aus einem PIPE-Investment stammen würden. Im Rahmen des Deals komme TeleSign auf eine Bewertung von 1,3 Mrd. USD.



Bei den Anlegern stoße die Fusion auf Wohlwollen: Nachbörslich habe die Aktie des SPAC um 1,5% zugelegt.



TeleSign sei in einem absoluten Zukunftsmarkt aktiv und verfüge über hochkarätige Kunden. Gleichzeitig biete alleine die Internationalisierung noch erhebliches Wachstumspotenzial - nur 21% der Umsätze würden von außerhalb der USA stammen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)



Kurzprofil TeleSign Corporation:



TeleSign Corporation mit Sitz in Marina del Rey im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2005 gegründetes Software-Unternehmen. Die Lösungen von TeleSign adressieren die Felder Sicherheit, Authentifizierung, Betrugserkennung, Compliance und Reputationsbewertung. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeleSign-Analyse von "Der Aktionär":Die Überprüfung der digitalen Identität und damit die Abwehr von Betrugsversuchen ist für Unternehmen von erheblicher Bedeutung, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit TeleSign strebe nun ein Pionier in diesem Segment an die Börse. Das US-Unternehmen wolle dazu mit einer Mantelgesellschaft fusionieren und fast eine halbe Milliarde Dollar Kapital einsammeln.Die Software-Lösungen von TeleSign würden die Felder Sicherheit, Authentifizierung, Betrugserkennung, Compliance und Reputationsbewertung adressieren. Zu den Kunden des Unternehmens würden u.a. Skype, Tencent, Alibaba und IBM gehören.TeleSign sei zuletzt schneller als der Markt gewachsen: Von 2018 bis 2021 habe der Umsatz im Schnitt 30% im Jahr zugelegt. Für 2021 gehe das Management von Umsätzen i.H.v. 391 Mio. USD aus. Bis 2026 sollten diese dann auf 1,1 Mrd. USD anwachsen.