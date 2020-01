Angesichts des getöteten Kommandeurs der Al-Kuds-Brigaden, General Qassem Soleimani, könne man zwar von einem Punktsieg für Trump sprechen, allerdings habe auch der Iran letztlich sein Gesicht gewahrt. Damit sei die Gefahr eines Krieges zwischen beiden Parteien zunächst einmal wieder gesunken. Seien damit aber die Spannungen endgültig beigelegt? Wohl kaum, denn das grundsätzliche Ziel des Iran bleibe der Abzug der US-Amerikaner aus der Region. "Auch wenn wir eine Deeskalation im amerikanisch-iranischen Konflikt erleben, kann man sagen, dass das geopolitische Risiko ein wichtiger Aspekt bleibt. Das hätte man allerdings in den letzten Jahren ziemlich konsequent sagen können, und doch haben die Finanzmärkte weiter darüber hinweggesehen", so Flax.



Auch aus China sei eine Nachricht gekommen, die die Märkte beruhigt habe. Die Regierung in Peking habe über die Zentralbank eine massive Rekapitalisierung des Bankensystems durchgeführt, um die Wirtschaft zu unterstützen, die so langsam wie seit 30 Jahren nicht mehr wachse. Dieser Schritt sei unerwartet gekommen und könnte einen weiteren Rückgang der Referenzzinssätze bis zum Jahresende einläuten. Unterdessen kämen Nachrichten von einer Erholung aus den am weitesten fortgeschrittenen Volkswirtschaften Europas.



Der deutsche Arbeitsmarkt etwa habe 2019 trotz des gedämpften Wirtschaftswachstums ein Rekordjahr verzeichnet: Die größte Volkswirtschaft des Euroraums habe fast 500.000 Arbeitsplätze geschaffen und die Reallöhne seien gestiegen. Bemerkenswert sei die Tatsache, dass nur 15 Prozent dieser Arbeitsplätze aus der Industrie gekommen seien, ein Zeichen einer sehr dynamischen Wirtschaft, die in der Lage sei, auch im Dienstleistungssektor hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Im Dezember habe jedoch auch die Inflation sowohl in Frankreich als auch in Deutschland überrascht. Dies seien möglicherweise keine guten Nachrichten für die Märkte, da sich eine höher als erwartete Teuerung negativ auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auswirken könnte, die bis auf weiteres ein entscheidender und positiver Faktor für die Marktentwicklung bleibe.



Generell gelte: Würden größere Krisen ausbleiben, hätten die europäischen Anlageklassen die Chance, einen Teil dessen aufzuholen, was ihnen die US-Pendants in den vergangenen Jahren voraus gewesen seien. Die vielen Unsicherheitsfaktoren sollten jedoch nicht unterschätzt werden.



"Das politische Bild bleibt instabil, die jüngsten Eurobarometer-Daten zeigen, dass das Vertrauen der europäischen Bürger in die EU auf einem historischen Tiefstand ist, selbst in Gründungsländern wie Frankreich und Italien. Diese wahrgenommene Schwäche der EU ist sicherlich keine positive Prämisse am Vorabend der Scheidung von Großbritannien und langen Verhandlung über ein Handelsabkommen, die von den Euroskeptikern, die in allen Teilen des Kontinents vertreten sind, genau beobachtet werden dürften", erkäre Flax. (15.01.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Am Nachmittag des heutigen Mittwochs werden die USA und China sehr wahrscheinlich das lange erhoffte "Phase-Eins-Handelsabkommen" unterzeichnen, so Richard Flax, Chief Investment Officer des digitalen Vermögensverwalters Moneyfarm.Ersten bekannt gewordenen Details zufolge verpflichte sich China darin, die Importe aus den USA deutlich zu erhöhen. Insgesamt solle es dabei um Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar gehen. "Diese Übereinkunft sollte die Eskalation des Zollkriegs zumindest kurzfristig bremsen. Aber womöglich nur bis zum Zeitpunkt der nächsten Wahlen, die einen Anreiz für Trump bieten könnten, den Konflikt weiter voranzutreiben", habe Richard Flax gesagt. Weniger klar sei, ob die Vereinbarung eine Grundlage für einen Abbau der im vergangenen Jahr festgelegten Strafzölle bilde.Doch die Aussicht auf das Teilabkommen zwischen den USA und China sei nicht die einzige Nachricht gewesen, die die Kapitalmärkte in den ersten Tagen des neuen Jahres bewegt habe: Zuvor habe bereits die neu entflammte Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran für kräftige Schwankungen der Kurse gesorgt. Beide Seiten hätten dabei jedoch zuletzt gezeigt, dass sie derzeit kein Interesse an einer Eskalation des Konflikts zu einem Krieg hätten. Der Iran durch den bloß symbolischen Gegenschlag, bei dem keine US-Bürger getötet worden seien, da die irakische Regierung durch Teheran von dem geplanten Raketenangriff auf zwei Militärbasen informiert worden sei und die USA gewarnt habe, die USA durch die Aussage von Präsident Donald Trump, dass er sein "großartiges Militär" nicht einsetzen wolle.