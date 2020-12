Je nach Ausgang der EZB-Sitzung und des EU-Gipfels in dieser Woche sei die technische Ausgangslage für einen positiven Dezember gegeben, da die hohe Stabilität der vergangenen Wochen als technische Stärke interpretiert werden könne. Vorsicht sei jedoch in dieser Jahresendphase auch angebracht, da nervöse Gewinnmitnahmen zu rasanten Kurseinbrüchen führen könnten. Im kurzfristigen Kursdiagramm bilde das obere Bollinger-Band bei 3.555 Punkten einen kleinen Widerstand und das untere Bollinger-Band stelle bei 3.407 Punkten seit Oktober zum ersten Mal wieder eine realistische Unterstützungszone dar.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche einen Kursgewinn von 1,0% erzielt. Er habe bei 30.218 Punkten geschlossen - erneut auf einem neuen Allzeithoch und die erste Woche über der 30.000er Marke. Es hätten sowohl die Wachstumswerte als auch zyklische Sektoren zulegen können. Der Energie-Sektor und die Halbleiter-Aktien hätten sich sehr robust gezeigt. Ein sich abschwächender Jobaufbau habe die Marktteilnehmer nicht groß gestört. Die Analysten würden das Aufwärtspotenzial an dieser Stelle dennoch für begrenzt halten und würden aller Euphorie zum Trotz zum aktuellen Zeitpunkt keine Positionen aufbauen. Aus ihrer Sicht ähnele die Situation aktuell einem vor sich hin brodelnden Wasserkocher - die Wassertemperatur könne erst bei 85 Grad liegen, sie könne aber auch schon bei 95 Grad liegen. Man wisse aber, dass man sich leicht die Finger verbrennen könne.



Eine Konsolidierung (die wir erwarten) sollte den Dow zumindest bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden. Weitere Rallyeversuche, die bei dem aktuell robusten Momentum nicht ausgeschlossen werden könnten, sollten aus Sicht der Analysten genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen und das Portfolio defensiver auszurichten. Sie würden im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handle.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 175,26%-Punkten. Damit verharre der Bund-Future eine weitere Woche in Folge in der bis dato vorherrschenden seitwärts gerichteten Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten. Angesichts der EZB-Sitzung in dieser Woche, die wohl positive Impulse setzen werde, sowie des EU-Gipfels dürfte etwas Dynamik in den Markt kommen, wobei die Analysten zunächst davon ausgehen würden, dass die Seitwärtsbewegung im Bund-Future anhalte.



Der wachsende Optimismus bezüglich einer baldigen Normalisierung sowie die damit verbundene konstante Rotation der Marktteilnehmer in zyklischere Sektoren stimme die Analysten in ihrer Einschätzung - wie in der Vorwoche - weiterhin vorsichtig optimistisch. Vorsicht sei jedoch in dieser Jahresendphase angebracht, da nervöse Gewinnmitnahmen rasante Kurseinbrüche auslösen könnten. (07.12.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der letzten Handelswoche verzeichnete der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ein leichtes Minus von 37 Punkten oder 0,3%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Generell sei zu beobachten, dass die Schwankungen beim DAX zuletzt deutlich geringer als in den Monaten davor gewesen seien. Dies habe zu einer Kontraktion der Bollinger Bänder geführt. Dieses Phänomen sei oftmals der Vorbote stärkerer Kursbewegungen. Es bleibe also spannend, in welche Richtung der DAX die potenzielle Dynamik auflösen werde. Die entscheidende Marke auf der Oberseite seien 13.460 Punkte. Gelinge der Ausbruch über dieses Niveau, so seien Kursgewinne zumindest bis zum bisherigen Allzeithoch bei 13.795 Punkten wahrscheinlich. Auf der Unterseite gelte es nach wie vor, den Bereich von 12.850 bis 13.000 Punkten auf Schlusskursbasis nicht nachhaltig zu verletzen. Die Saisonalität sowie das bevorstehende Jahresende würden statistisch oftmals für steigende Kurse sorgen.Der EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.539 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen kleinen Kursgewinn von 0,34% erzielt. Auf Monatssicht habe der EURO STOXX 50 im November jedoch mit einem Wertzuwachs von 18,06% ein Rekordergebnis erreicht und konsolidiere seitdem auf hohem Niveau. Das Aufwärtsmomentum sei jedoch ins Stocken gekommen. In Anbetracht der rasanten Novemberentwicklung, könne jedoch eine Abkühlung des Marktes zur Vorbeugung von rapiden Gewinnmitnahmen guttuend wirken.