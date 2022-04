Insgesamt trübe sich das Chartbild auch dadurch, dass seit über einem Monat Ausbruchsbemühungen in Richtung der wichtigen 4.000 Punkte Marke schnell durch Rücksetzer quittiert worden seien. Fundamental betrachtet, würden die Sorgen einer zu restriktiven Geldpolitik sowie die durch den Lockdown getriebenen Wachstumssorgen in China die Anlegerstimmung belasten. Einige europäische Unternehmen würden in dieser Wochen Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren, die Aufschluss über die Stimmung bei den Unternehmen geben könnten. Das wären unter anderem MTU Aero Engines, Orsted, BASF, Linde, Mercedes-Benz Group, Deutsche Bank, UBS und Novartis.



Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei am Freitag um 2,82% auf 33.811,40 Punkte gefallen, womit er auf Wochensicht ein Minus von rund 1,9% verbucht habe. Der marktbreite S&P 500 habe zum Wochenschluss 2,77% auf 4271,78 Zähler verloren. Um 2,65% bergab auf 13 356,87 Punkte sei es für den technologielastigen Nasdaq 100 gegangen, dessen Wochenbilanz mit einem Verlust von rund 3,9% ebenfalls tiefrot ausfalle. Die Verluste zum Wochenende würden die Indices zurück auf das Kursniveau von Mitte März werfen.



Die Aussagen von FED-Präsident Powell, dass höhere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation von Nöten sein würden, habe die gute Stimmung an der Wall Street vertrieben. Kein Bereich im Dow Jones-Index habe im positiven Bereich schließen können. Die Aussicht auf stärker steigende Zinsen lasse Anleger einen immer größeren Bogen um die einst alternativlose Aktienanlage machen. Ein Blick auf den Chart deute weitere Kursverluste an. Erst im Bereich zwischen 32.579 und 33.000 Punkten sehe man die Möglichkeit einer Bodenbildung. Auf der Oberseite gelte es die eng beieinanderliegenden 90- und 200-Tage-Linien bei 34.841 bzw. 35.018 Punkten zu überwinden. Erst dann könnte der Dow Jones-Index Richtung 35.500 Punkten steigen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 154,28%-Punkten. Seit dem Hoch am 07. März, als der Bund-Future bei 168,67%-Punkten notiert habe, habe der Future mehr als 14 Punkte abgegeben. In der heutigen Eröffnung steige er. Dies würden die Analysten aber nicht als Auftakt zu einer massiven Gegenbewegung sehen. Aktuell notiere der Bund-Future auf Niveaus wie zuletzt im August 2015. Die Aussicht auf ein schnelles Ende der Netto-Wertpapierkäufe durch die EZB spätestens im dritten Quartal würden sie als Startpunkt für erste Zinserhöhungsschritte der EZB sehen. Bis zum Jahresende würden sie einen Anstieg der Leitzinsen um 0,75% erwarten. Der Bund-Future dürfte dann schnell Richtung 150%-Punkten und darunter gehen.



Der Verlauf des Ukraine-Krieges bleibe unberechenbar und eine restriktiver als erwartete Geldpolitik sowie globale Wachstumssorgen würden die Marktstimmung belasten. Die Analysten würden zunächst defensiv positioniert mit einem Fokus auf Qualitäts- sowie Valueaktien bleiben. (25.04.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 14.142 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er habe 21 Punkte oder 0,15% verloren. Auf Wochenbasis seien die Verluste sehr überschaubar gewesen. Allerdings würden die Vorgaben der Wall Street sowie der aus China nicht sonderlich zuversichtlich stimmen. Hinzu kämen Aussagen von Seiten der Notenbank, die darauf hindeuten würden, dass die Zinserhöhungen deutlich höher ausfallen würden als von den Marktteilnehmern erwartet worden sei.Einzig stützendes Element beim DAX seien überraschend gute Quartalsberichte von DAX-Unternehmen gewesen. Allerdings würden die Analysten heute für den ifo-Index einen weiteren Rückgang erwarten, sodass das Stagflationsszenario immer stärker in den Vordergrund rücke. Nach einer sehr schwachen Eröffnung mit über 200 Punkten Abschlag unternehme der DAX erste Stabilisierungsversuche. Dennoch erscheine ein Test des Unterstützungsbereichs 13.600/13.388 Punkten realistisch. Auf der Oberseite könnte ein Rebound bis 14.113 bzw. 14.158 Punkten führen. Solange die Wall Street im Verkaufsmodus verharre, bestünden kaum Aussichten auf einen schnellen Anstieg Richtung der 15.000 Punkte Marke.