Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) brachte weder im Oktober noch im Juni die Kraft auf, das zyklische Verlaufshoch vom Februar bei 3.303 Punkten anzusteuern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr stünden jeweils tiefere Hochpunkte zu Buche. Zu diesem Warnsignal komme der Rutsch unter das Tief von Ende Juni bei 2.877 Punkten, wodurch die Schiebezone der letzten Monate in eine Topbildung umschlage. Die negative Weichenstellung sei dabei mit einem kleinen Abwärtsgap (3.013 zu 3.011 Punkten) erfolgt. Die Kurslücke sorge also für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Derzeit wackele die wichtige Haltezone aus dem Basisaufwärtstrend seit 2009 und der 38-Monats-Linie (akt. bei 2.852/2.789 Punkten). Könne auch diese Bastion die aktuelle Kursschwäche nicht eindämmen, dann dürften die deutschen Technologiewerte das rechnerische Abschlagspotenzial aus der beschriebenen Trendwendeformation von rund 350 Punkten unmittelbar ausschöpfen. Vor allem das Tief vom August 2019 bei 2.605 Punkten stecke dabei ein wichtiges Etappenziel ab. Um das Damoklesschwert der abgeschlossenen Topbildung doch noch abzuwenden, müsse der TecDAX zeitnah die Marke von 2.900 Punkten zurückerobern. (03.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu TecDAX (Performance)



mehr >