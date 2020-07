Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (28.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TeamViewer habe zuletzt Ubimax übernommen. Damit verstärke sich das Unternehmen im Bereich AR sowie bei Internet der Dinge. Damit hoffe man den Fuß in die Tür zu bekommen.Die TeamViewer-Aktie sei mit einem KGV auf Basis der für 2020 erwarteten Gewinne in Höhe von 60 mittlerweile nicht mehr ganz billig. Als ein Technologiewert sei TeamViewer natürlich höher bewertet, aber auch hier müsse man letztendlich immer damit rechnen, dass es zu Rücksetzern komme. Das muss man aushalten, wenn man in solche Werte wie TeamViewer investiert, aber dafür hat man auch die Chance auf überproportionale Kursgewinne, wenn es nach oben läuft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.07.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: