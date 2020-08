Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

45,28 EUR -4,13% (04.08.2020, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

45,24 EUR -4,05% (04.08.2020, 10:40)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen habe seine Prognose für die Geschäftsentwicklung für 2020 bestätigt und gehe von Umsätzen von mindestens 450 Mio. Euro aus. Die Nachfrage nach Konnektivitätslösungen halte trotz des Wirtschaftsabschwungs weiter an, so TeamViewer. Vor allem die starken Umsatzzuwächse würden die Börsianer überzeugen. Allerdings sei das Neugeschäft im ersten Quartal noch deutlich stärker gewachsen als im zweiten Jahresviertel. Die erneuerte Prognose sehe vor, dass die bereinigte EBITDA-Marge weiterhin bei rund 56% hereinkommen könnte. Die Prognose gelte ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Ubimax-Übernahme."Der Aktionär" bleibe bei dem Softwareanbieter an der Seitenlinie. Anleger könnten die TeamViewer-Aktie auf ihre Watchlist setzen., so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: