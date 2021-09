Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



29,40 EUR +4,14% (31.08.2021)



29,17 EUR +3,26% (31.08.2021)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Beim Göppinger Unternehmen würden sich die Ereignisse überschlagen. Erst letzte Woche habe der Ronaldo-Wechsel nach Manchester für einen Kurssprung gesorgt. Die Euphorie habe nach den schwachen Quartalszahlen des Videokonferenz-Anbieters Zoom Video Communicatiosn aber schnell wieder nachgelassen. Nun jedoch scheine die Erholungsbewegung wieder weiter zu gehen.Bereits vor eineinhalb Wochen habe sich bei der TeamViewer-Aktie Großes angebahnt. Der seit Februar anhaltende Abwärtstrend habe dank eines kräftigen Kurssprungs über die Begrenzung bei 28,60 Euro nach oben beendet werden können. Nachdem die Meldung über den Ronaldo-Wechsel am letzten Montag für weiteren Auftrieb gesorgt habe, habe der Wirbel schnell nachgelassen und der Wert habe sich entlang der Trendlinie nach unten bewegt.Am Montag sei dem Titel an dieser Unterstützung aber der Rebound gelungen. Über 4% habe er dabei gutmachen können und erneut die 50-Tage-Linie bei 28,72 Euro geknackt. Aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen, doch aufgrund der niedrigen Trendintensität (ADX-Indikator) müsse mit einer Bodenbildung gerechnet werden. Erst wenn der massive Widerstandbereich bei 33 Euro überwunden worden sei, sei eine nachhaltige Trendwende wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link