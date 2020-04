Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,355 EUR +0,43% (23.04.2020, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,08 EUR -0,17% (23.04.2020, 09:57)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (23.04.2020/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Keine Frage: Die TeamViewer-Aktie verfüge noch über keine große Börsenhistorie. Das relativiere die Aussagekraft eines neuen Allzeithochs (42,58 EUR) ein wenig. Dennoch sorge ein neuer Rekordstand ganz allgemein für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Unter dem Strich schlage das von den Analysten als möglicher Krisengewinner ins Spiel gebrachte Papier also weiter Kapital aus der gegenwärtigen Situation.Im "uncharted territory" definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom März das nächste Anlaufziel bei 42,93 EUR. Die zuletzt genannte Marke harmoniere dabei bestens mit einem weiteren Fibonacci-Projektions-Level - abgeleitet aus der jüngsten Verschnaufpause von Anfang April - bei 42,81 EUR. Danach stecke ein weiteres Fibonacci-Level (44,29 EUR) das nächste Etappenziel ab. Aber auch unter Risikoaspekten liefere die aktuelle Kursentwicklung Investoren eine wichtige Orientierungshilfe. So falle das "swing low" vom 17. April bei 38,66 EUR punktgenau mit dem Hoch von Ende März zusammen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: