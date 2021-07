Anleger meiden die TeamViewer-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

28,33 EUR +1,07% (09.07.2021, 14:19)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

28,43 EUR +2,67% (09.07.2021, 14:05)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (09.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Anbieter von Fernwartungssoftware und Videokonferenzen TeamViewer komme nicht zur Ruhe. Gestern habe sich der negative Newsflow fortgesetzt: Nach den schwachen vorläufigen Quartalszahlen sei die Aktie gecrasht. Das Papier habe zwischenzeitlich über 15 Prozent an Marktwert verloren und ein neues Tief seit Beginn der Coronakrise erreicht. Offensichtlich steige die Nervosität bei den Anlegern.In Q2 seien die Billings um 15 Prozent geklettert, währungsbereinigt um circa 18 Prozent. Das liege unterhalb der eigenen Prognose von mindestens 20 Prozent Billings-Wachstum je Quartal. Bei den Billings und auch beim Umsatz selbst erwarte der Konzern jetzt nur noch das untere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen.TeamViewer sei lange Zeit als Corona- und Homeoffice-Profiteur gehandelt worden. Das würden die Zahlen des Unternehmens jedoch aktuell nicht widerspiegeln. Bei einem Technologie-Wachstumswert mit einem Marktwert von rund 6,5 Milliarden Euro würde man deutlich höhere Wachstumsraten erwarten. Beispielsweise wachse der Anbieter von Kollaborationssoftware Slack mit über 50 Prozent im Jahr. Zoom habe zuletzt sogar dreistelliges Wachstum gemeldet. Beide Unternehmen hätten ein vergleichbares Portfolio zu TeamViewer.Aus Sicht des "Aktionär" schöpfe TeamViewer sein Potenzial nicht ausreichend aus. Das Unternehmen sollte prüfen, ob es nicht, notfalls auch auf Kosten der Margen, seine Vertriebs- und Marketingkapazitäten ausweiten könnte, um in Sachen Wachstum zu seinen Peers anzuschließen.Ein weiteres Problem sei, dass der Finanzinvestor Permira nach wie vor rund 20 Prozent der Anteile an TeamViewer halte und quasi jeden größeren Kursanstieg dazu nutze, um weitere Aktienpakete abzustoßen. Offensichtlich gehe es hier nur noch um Kapitalvermehrung und weniger um die operative Zukunft des Unternehmens. Keine gute Ausgangsbasis für Anleger.Angesichts der oben beschriebenen Probleme sei TeamViewer mit einem 2022er KGV von 29 und 2022er KUV von 8,4 immer noch teuer. Auch der seit mittlerweile einem Jahr andauernde Abwärtstrend spreche Bände. Daher sollten sich Schnäppchenjäger lieber eine andere Spielwiese im Aktienmarkt suchen, statt in das fallende Messer hineinzugreifen.