Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,51 EUR -3,12% (26.09.2019, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,495 EUR -4,02% (26.09.2019, 16:16)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (26.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwäbischen Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Am Mittwoch sei das Unternehmen an die Börse gekommen. Das IPO in Frankfurt sei durchwachsen verlaufen. Zwar seien die Aktien in der erwarteten Spanne platziert und gehandelt worden, der Titel habe aber unter dem Eröffnungskurs von 26,25 Euro geschlossen. Am Donnerstagnachmittag liege der Aktienkurs erneut im Minus. Die Skepsis dürfte insbesondere mit der hohen Bewertung zusammenhängen.Aufschläge für wachstumsstarke Tech-Unternehmen seien normal. Die TeamViewer -Aktie wirke allerdings auch relativ betrachtet teuer. So habe TeamViewer bei einem Kurs von 24,90 Euro eine Marktkapitalisierung von knapp fünf Milliarden Euro.US-Rivale Logmein sei ebenfalls auf Fernzugriff und -verwaltung spezialisiert und bringe es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar. Dabei habe die Firma einen vielfach höheren Umsatz und zahle Dividende. TeamViewer hingegen werde voraussichtlich dieses Jahr erstmals überhaupt in die Gewinnzone vorstoßen.Die Empfehlung des AKTIONÄR laute: Kursberuhigung abwarten! (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link