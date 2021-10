Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,445 EUR -10,14% (07.10.2021, 11:56)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,72 EUR -6,36% (07.10.2021, 11:41)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.10.2021/ac/a/t)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Mit der heftigen Gewinnwarnung für 2021 und der Anpassung des mittelfristigen Ausblicks anlässlich der vorläufigen Q3-Zahlen "kröne" TeamViewer die Serie negativer Überraschungen in 2021. Bereits die teure Werbepartnerschaft mit ManU (19.03.2021), die Q1-Zahlen (04.05.2021), die vorläufigen Q2-Zahlen (08.07.2021) sowie die endgültigen Q2-Zahlen - mit Guidance-Bestätigung (03.08.2021) hätten bei den Investoren für wenig Begeisterung gesorgt und seien jeweils mit Kursabschlägen von mehr als 10% quittiert worden.Die vorläufigen Q3-Zahlen im Verbund mit reduzierten Zielen würden da leider keine Ausnahme bilden (-24,9%). Im Vergleich zu Peers sei TeamViewer zwar weiterhin nicht teuer, jedoch sei durch eine unglückliche Kommunikation eine Menge Vertrauen im Kapitalmarkt zerstört worden. Dies schlage sich im Bewertungsmodell der Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH in einer höheren Risikoprämie nieder.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link