Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie sei mit einem Plus von mehr als acht Prozent der mit Abstand größte Gewinner im MDAX. TeamViewer habe in Q1 unter anderem dank Fortschritten im Geschäft mit großen Unternehmen operativ mehr verdient als erwartet. Damit arbeite sich der Softwareanbieter weiter aus der Krise des vergangenen Jahrs heraus.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im verglichen mit dem Vorjahr zwar um acht Prozent auf 83,2 Mio. Euro gesunken, wie das Unternehmen am Mittwoch in Göppingen bekannt gegeben habe. Experten hätten jedoch mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Die so genannten Billings hätten im ersten Quartal um zwölf Prozent auf 163,5 Mio. Euro zugelegt. Bei den Billings handle es sich um die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate. Die Prognose für das laufende Jahr sei bestätigt worden.Definitiv besser als befürchtet habe am Markt an diesem Morgen die erste Einschätzung zum Zahlenwerk von TeamViewer gelautet. "Sehr solide", habe Analystin Stacy Pollard von JPMorgan geschrieben. Unerwartet gute Margen und die Bestätigung des Ausblicks dürften den Aktien helfen, so die Expertin.Mit dem heutigen Kurssprung sei die TeamViewer-Aktie an die 38-Tage-Linie herangelaufen. Diese gelte es nun, zu überwinden. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich. Zudem gibt es latente Übernahmefantasie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)