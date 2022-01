Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (19.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr seine Prognose deutlich habe reduzieren müssen, sei die TeamViewer-Aktie um mehr als 70 Prozent eingebrochen. Mit den vorläufigen Geschäftszahlen habe beim Tech-Titel eine Bodenbildung eingesetzt. Es warte aber noch viel Arbeit auf den Vorstand, der Anfang Februar zwei wichtige Termine im Kalender stehen habe.Der TecDAX-Titel befinde sich seit März 2021 im langfristigen Abwärtstrend. Am Montag habe die TeamViewer-Aktie mit dem Anstieg auf 12,84 Euro die 50-Tage-Linie zurückerobern können. Der nächste horizontale Widerstand befinde sich im Bereich der 15-Euro-Marke.Um in diese Preiszone vorzustoßen, müssten die Verantwortlichen dringend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Chance dazu gebe es am 2. Februar, wenn TeamViewer das vollständige Ergebnis für das Q4 und das Gesamtjahr vorlege. Am Tag darauf finde eine Roadshow mit Goldman Sachs statt.Mutige Investoren können bereits jetzt eine erste Position eingehen, sollten aber weiterhin mit einem recht volatilen Kursverlauf rechnen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link