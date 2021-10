Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

16,97 EUR -7,27% (07.10.2021, 10:52)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

17,03 EUR -4,62% (07.10.2021, 10:37)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.10.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Fernwartungsspezialist habe gestern seine vorläufigen Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorgelegt, was einer Hiobsbotschaft für die Anleger gleichgekommen sei. Das Göppinger Unternehmen habe schwache Zahlen vorgelegt und auch seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr deutlich gesenkt. Die ersten Analysten würden beginnen, ihren Daumen zu senken.So habe die DZ BANK den fairen Wert für TeamViewer nach vorläufigen Zahlen und gekappten Prognosen von 35 auf 24,50 Euro gesenkt. Auch die Investmentbank ODDO BHF habe die Aktie von "outperform" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 21 Euro reduziert. Auch die Experten von Warburg Research hätten in einer ersten Reaktion ihr Kursziel von 44 auf 26 Euro fast halbiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link