Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (20.01.2022/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer zähle in Finanzkreisen zu den heißesten Comeback-Wetten für das Jahr 2022. Der Anfang sei gemacht. Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 20 Prozent an Wert zulegen können. Anfang Februar stünden neue Termine auf der Agenda, die der Aktie weitere Impulse verleihen könnten. Zudem würden in Finanzkreisen latente Übernahmespekulationen kursieren.Über die Talfahrt der TeamViewer-Aktie habe "Der Aktionär" im vergangenen Jahr eingehend berichtet. Stark gestiegene Kosten für Marketing und Personal hätten dem Konzern zuletzt beinahe rote Zahlen beschert - und fallende Kurse. Am Ende habe für das Jahr 2021 ein Verlust von über 70 Prozent zu Buche gestanden.Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müssten die Verantwortlichen das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Chance dazu gebe es Anfang Februar. Dann stünden Details zu den Jahreszahlen sowie ein aktualisierter Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung auf der Agenda.Das Fazit habe Bestand: Der erste Schritt in die richtige Richtung sei getan. Die Aktie könnte ihren noch jungen Aufwärtstrend in Erwartung eines verbesserten Newsflows fortsetzen.Anleger sollten sich dabei aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)