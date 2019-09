Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse der DZ BANK:Am gestrigen Handelstag wagte das schwäbische Software-Unternehmen TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Sprung auf das Parkett, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Mit einem Erlös von rund 2,2 Mrd. Euro sei dies der größte Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase.Das 2005 gegründete Unternehmen TeamViewer GmbH sei berühmt geworden durch seine gleichnamige Fernwartungssoftware. Die in Göppingen ansässige Software-Schmiede gelte als deutsche Erfolgsgeschichte. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit und abseits des Start-up-Trubels in Berlin sei das Unternehmen zu einem Global Player aufgestiegen. Die Software des Unternehmens sei nach eigenen Angaben seit der Gründung über 2 Mrd. Mal installiert worden und sei derzeit auf mehr als 340 Mio. Geräten pro Jahr aktiv. TeamViewer habe Kunden in rund 180 Ländern weltweit und beschäftige ca. 800 Mitarbeiter.Bereits 2009 sei die TeamViewer GmbH an die luxemburgische GFI Software S.A. verkauft worden, welche ihrerseits das Unternehmen fünf Jahre später für 870 Mio. Euro an die britische Beteiligungsgesellschaft Permira veräußert habe. Mit dem gestrigen Börsengang trenne sich Permira von einem großen Anteil und mache Kasse - insgesamt erlöse der Investor rund 2,2 Mrd. Euro. Die Nachfrage nach den Aktien des schwäbischen Softwareherstellers sei groß und die Emission vielfach überzeichnet gewesen. Der Ausgabepreis der Aktien habe mit 26,25 Euro in der Nähe des oberen Endes der Preisspanne gelegen (23,50 bis 27,50 Euro). Lege man die Zahlen des IPOs zugrunde, werde TeamViewer derzeit mit rund 5,25 Mrd. Euro bewertet.In Zukunft solle das Wachstum des Unternehmens nicht nur durch die bekannten Desktop- und Mobile-Lösungen erfolgen. Reichlich Potenzial für Fernwartungsanwendungen könnte beispielsweise auch der Megatrend Internet of Things (Internet der Dinge) bieten. Dank den Tools von TeamViewer könnten Probleme an Maschinen oder Systemen identifiziert, analysiert und ohne den Einsatz eines Technikers aus der Ferne behoben werden, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link