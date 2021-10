Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,12 EUR +2,06% (26.10.2021, 15:36)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,23 EUR +3,36% (26.10.2021, 15:21)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (26.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Ende September habe das Chartbild der TeamViewer-Aktie bereits angeschlagen ausgesehen. Nun lade es nur noch zum Gruseln ein. Seit der überraschenden Gewinnwarnung und Aussetzung der mittelfristigen Prognosen sei der Kurs im Tief um über 44 Prozent zurückgefallen. Wann sei wieder Schluss mit dem Abverkauf?Die TeamViewer-Aktie habe ziemlich einstecken müssen - und zwar Zurecht: Das IT-Unternehmen habe mit seinen schwachen vorläufigen Quartalszahlen sowie mit dem Ausblick herbe enttäuscht. Nachdem die Aktie nach Bekanntgabe am 6. Oktober um 24,9 Prozent abgerauscht sei, habe sich die Abwärtsbewegung inzwischen verlangsamt. Doch k;nne man jetzt schon von einer Bodenbildung sprechen?Für ein Ende des Abverkaufs spreche aktuell das Handelsvolumen. Typischerweise sei dieses während des starken Ausschlags recht hoch gewesen, habe aber zwischenzeitlich im Schnitt deutlich abgenommen. Das könnte ein möglicher Hinweis auf eine bevorstehende Trendumkehr sein. Des Weiteren hätten sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt und würden somit ein Kaufsignal generieren.Bei der TeamViewer-Aktie sei es noch zu früh, um von einer Bodenbildung sprechen zu können. Auch wenn es erste positive Signale gebe, überwiege die hohe Abwärtstrendstärke."Der Aktionär" rät daher weiterhin, die Finger von der TeamViewer-Aktie zu lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)