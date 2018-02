Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Verhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Tarifgemeinschaft Energie für die bundesweit rund 10.000 Beschäftigten wurden nach über 12 Stunden Verhandlungen in der dritten Verhandlungsrunde unterbrochen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Die Arbeitgeber hatten am späten Abend des 27. Februar 2018 ein Angebot vorgelegt, das nach Einschätzung der ver.di-Tarifkommission dringend überarbeitet und verbessert werden muss.



"Die Arbeitgeber haben es in der Hand, das Scheitern der Verhandlungen zu verhindern. Wir wollen am Verhandlungstisch zu einem Ergebnis kommen. Sollten die Arbeitgeber jedoch nicht einlenken, haben sie weitere Maßnahmen der Beschäftigten zu verantworten", erklärt Volker Stüber, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Energie und Bergbau. (28.02.2018/ac/a/m)





