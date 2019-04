Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Tankan-Umfrage bestätigt die Einschätzung, dass sich die Stimmung in der japanischen Wirtschaft weiter eintrübt, berichten die Analysten der Nord LB.



Dies gelte vor allem für die exportorientierten Unternehmen. Positiv zu erwähnen bleibe einzig, dass die Umfragen noch im positiven Bereich notieren würden, und dass sich der Dienstleistungssektor solide präsentiere. Die handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China würden aber zunehmend auf die Stimmung drücken. Die Hoffnung bestehe, dass es nun im April zu einer Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde komme, was auch für Japan von Vorteil wäre. Die Anhebung der Verbrauchssteuer ab Oktober stehe als nächster Belastungstest für die japanische Wirtschaft in Aussicht. Mit viel Schwung aus dem Land der aufgehenden Sonne sei also auch perspektivisch nicht zu rechnen. (01.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >