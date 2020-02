Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach erneut starken Abschlägen am vergangenen Montag und einer leichten Erholung zur Wochenmitte gaben die Notierungen von Brent und WTI in der zweiten Wochenhälfte weiter nach, so die Analysten der NORD LB.



Die Nordseesorte Brent habe die Vorwoche bei USD 58,06 pro Fass merklich unter der wichtigen Marke von USD 60 geschlossen und habe einen Wochenverlust von 4% realisiert. Auch die laufende Handelswoche beginne mit erheblichen Kursverlusten. Während der am Freitag formell vollzogene Brexit an den Ölmärkten nur beiläufig zur Kenntnis genommen worden sei, bleibe das Coronavirus das dominierende Thema. Die Unsicherheit bezüglich der Dauer und der Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Ölnachfrage wirke wie Gift für die spekulationsanfälligen Ölpreise, die seit dem Ausbruch des Virus zum Jahreswechsel bereits über 13% verloren hätten. Nachdem einige Airlines ihre chinesischen Flugverbindungen teilweise für etliche Wochen eingestellt hätten und zahlreiche Unternehmen die Produktionsferien über das am Freitag beendete chinesische Neujahrsfest verlängert hätten, sei nun auch der Einkaufsmanagerindex in der Kernregion gesunken. Sein Niveau liege nunmehr auf der Schwelle zwischen Wachstum und Rezession. Der Pessimismus für Konjunktur und in Folge der Ölnachfrage werde damit befeuert.



Obwohl die Preisreaktionen fundamental überzogen erscheinen würden, zeige sich auch die OPEC nervös. So habe der de-facto-OPEC-Führer Saudi-Arabien kürzlich eine Vorverlegung des im März anstehenden Kartelltreffens auf den frühen Februar zur Diskussion gestellt. Angesichts der schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung bleibe jedoch fraglich, ob und wie eine womöglich kurzfristige Fördermengenanpassung den Ölpreis stützen könnte. Eine Verlängerung der intensiven Förderkürzung über den März hinaus gelte unter den Marktbeobachtern gemäß einer aktuellen Reuters-Umfrage ohnehin als wahrscheinlich. Bis zu einer Trendumkehr bei der Ausbreitung des Coronavirus würden die Analysten der NORD LB die Ölpreise weiterhin äußerst verletzlich erwarten. Mittelfristig dürften die Anstrengungen der OPEC ein Preisniveau entlang der Marke von USD 60 pro Barrel Brent unterstützen. (03.02.2020/ac/a/m)





