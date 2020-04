Börse Frankfurt-Aktienkurs Talend-Aktie:

18,50 EUR +2,78% (07.04.2020, 08:05)



Tradegate-Aktienkurs Talend-Aktie:

18,50 EUR +4,52% (06.04.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Talend-Aktie:

20,00 EUR +4,77% (06.04.2020, 22:00)



ISIN Talend-Aktie:

US8742242071



WKN Talend-Aktie:

A2APM3



Ticker-Symbol Talend-Aktie:

0T7



NASDAQ-Ticker-Symbol Talend-Aktie:

TLND



Kurzprofil Talend SA:



Das US-Unternehmen Talend (ISIN: US8742242071, WKN: A2APM3, Ticker-Symbol: 0T7, NASDAQ-Symbol: TLND) mit dem Sitz in Redwood City, Kalifornien, ist ein führender Anbieter im Bereich Cloud-Datenintegration und Datenintegrität. Die Talend (spons. ADRs) Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. (07.04.2020/ac/a/n)





Redwood City (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D1 Capital Partners L.P. hat Netto-Leerverkaufsposition in Talend-Aktien mehr als halbiert:Die Shortseller von D1 Capital Partners L.P. ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien von Talend (ISIN: US8742242071, WKN: A2APM3, Ticker-Symbol: 0T7, NASDAQ-Symbol: TLND) massiv zurück.Die Finanzprofis von D1 Capital Partners L.P. mit Sitz in New York, USA, haben am 06.04.2020 seine Short-Position von 1,17% auf 0,51% der Aktien von Talend gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Talend-Aktien:0,59% Canada Pension Plan Investment Board (18.03.2020)0,51% D1 Capital Partners L.P. (06.04.2020)Börsenplätze Talend-Aktie: