Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

30,58 EUR -1,55% (22.11.2018, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

30,50 EUR -1,87% (22.11.2018, 13:17)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (22.11.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX), senkt aber das Kursziel vom 38 auf 35 Euro.An der grundlegenden Situation habe sich wenig geändert: Talanx profitiere von der positiven Entwicklung der Tochter Hannover Rück, während die Erstversicherungssparten in Summe eine Großbaustelle bleiben würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Erste operative Erfolge bei Retail Germany und Retail Int. würden durch hohe Schadenbelastungen in der Feuersparte der Industrieversicherung zu nichte gemacht. Sack bleibe allerdings bei der Auffassung, dass der für die Talanx-Aktie vorgenommene Bewertungsabschlag mit einem KGV von weniger als 9 auf Basis 2019 etwas zu hoch ausfalle.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Talanx-Aktie mit reduziertem Kursziel 35 Euro (alt: 38 Euro). (Analyse vom 22.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Talanx AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Talanx-Aktie: