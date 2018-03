Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und die achtgrößte europäische Versicherungsgruppe. Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung.



Talanx wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 31,1 Mrd. EUR für das Jahr 2016. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in ca. 150 Ländern aktiv. (16.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:

Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating sowie das Kursziel für die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) und rät nun zum Kauf.

Was den Geschäftsbericht für 2017, betreffe, der in der nächsten Woche vorgelegt werde, würden die Analysten keine großen Überraschungen erwarten, zumal mit der Veröffentlichung des vorläufigen Konzernergebnisses 2017 sowie des Geschäftberichtes der Hannover Rück schon erste valide Zahlen bekannt gegeben worden seien. Die Analysten hätten schon im Vorfeld ihre Schätzungen revidiert, die zu einer gewissen Unterbewertung der Talanx im Branchenvergleich führen würden. Mit KGVs von weniger als 10 für die Schätzjahre 2018 und 2019 sei die Talanx-Aktie relativ günstig. Unter der Annahme, dass auch der Umbau des Erstversicherungsgeschäfts nach wie vor planmäßig voranschreite, müsste sich die Kursentwicklung sukzessive verbessern.

Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, stuf daher die Aktie der Talanx in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 34 auf 39 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2018)