Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,14 EUR 0,00% (16.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,60 EUR +0,94% (19.03.2018, 08:36)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (19.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktie: Überraschende Dividendenanhebung - Charttechnisch ansteigende Tendenz - AktienanalyseVersicherer Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) legte Geschäftszahlen vor, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Überraschung dabei sei nicht etwa der bereits vorab gemeldete Gewinnrückgang, sondern die trotzdem steigende Dividende gewesen. Talanx erhöhe trotz eines Gewinnrückgangs im letzten Jahr die Dividende um 3,7 Prozent auf 1,40 Euro. Der Versicherungskonzern habe dies am Montag angekündigt. Analysten hätten mit einer geringeren Ausschüttung gerechnet. Bereits Anfang Februar habe das Unternehmen vorläufige Zahlen vorgelegt und dabei auch über den Rückgang beim Gewinn im vergangenen Jahr berichtet. Denn die Wirbelstürme in der Karibik und den USA sowie die schweren Erdbeben in Mexiko hätten die Pläne von Talanx durchkreuzt. Ebenso habe der Konzern aber vom Anstieg der gebuchten Bruttoprämien um rund sechs Prozent berichtet.Talanx habe das im November ausgegebenes Ziel bestätigt, den Gewinn 2018 auf 850 Millionen Euro zu steigern. Die Kapitalanlagerendite solle bei mindestens drei Prozent liegen. Ziel sei es zudem, 35 bis 45 Prozent des Ergebnisses als Dividende auszuschütten. Analysten hätten sich zuletzt positiv zur Talanx-Aktie geäußert. Die Analysten der Nord LB hätten für die Aktie eine Kaufempfehlung augesprochen und ihr Kursziel von 34 auf 39 Euro angehoben. Im Chart zeigt sich eine ansteigende Tendenz um aktuell 34 Euro, die gemeinsam mit der derzeit bei 34,50 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie als wichtige Unterstützung dienen kann, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.03.2018)Börsenplätze Talanx-Aktie: