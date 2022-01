Obwohl die Aktie von Take-Two im vorbörslichen Handel rund zehn Prozent einbreche, sehe "Der Aktionär" keinen Grund, seine langfristig bullishe Einschätzung zu ändern. Vielmehr ist ein Rücksetzer eine Chance für Trader mit ordentlich Potenzial, wenn Analysten und Investoren die Übernahme (wie vom "Aktionär" erwartet) als langfristiges Metaverse-Play einordnen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 10.01.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

131,00 EUR -9,59% (10.01.2022, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

164,60 USD -0,01% (07.01.2022, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Unglaubliche 64 Prozent Aufschlag zahle Take-Two Interactive am Montagmorgen für die komplette Übernahme von Zynga . Der Deal, der für mächtig Bewegung bei beiden Aktien gesorgt habe und Zynga mit 12,7 Milliarden Dollar bewerte, werfe angesichts seines hohen Preises Fragen auf.Satte 9,86 Dollar pro Aktie sei Zynga dem Management von Take-Two wert - bezahlt werde mit 3,50 Dollar in Cash und dem Rest in Aktien. Ungewöhnlich sei insbesondere die Höhe des Übernahmeaufschlags von über 64 Prozent auf den Freitagsschlusskurs von Zynga von 6,00 Dollar, da durch die Investition mit erwarteten Kosteneinsparungen von 100 Millionen Dollar pro Jahr nur geringe Synergien geschaffen würden.Kein Wunder, denn Zynga sei ein reiner Mobile-Konzern und Take-Two sei eher für seine PC- und Konsolentitel bekannt. Mittelfristig dürfte damit die Platzierung von Take-Two auf dem schneller wachsenden Smartphone-Markt im Fokus der Übernahme stehen.Eine Spekulation rund um ein "GTA Mobile" sei an dieser Stelle aber ebenfalls angebracht. Es wundere daher auch nicht, dass Take-Two-CEO Strauss Zelnick von einer "strategischen Kombination" spreche, die "die besten Konsolen und PC-Franchises mit einer marktführenden Mobile-Plattform zusammenführt". Blicke man noch weiter in eine Zukunft, in der Mobile- und Konsolen-Gaming - auch in Hinblick auf das Metaverse - immer stärker verschmelzen würden, ergebe der Zukauf noch mehr Sinn.Bereits vor der Übernahme habe der Take-Two-Boss im Rahmen eines CNBC-Interviews davon gesprochen, dass man womöglich das größte Metaverse-Unternehmen der Welt sei. Nun ja, "womöglich" - doch mit der Übernahme von Zyngas Werbegeschäft sei man der Metaverse-Zukunft jedenfalls einen ordentlichen Schritt nähergekommen.Blicke man auf die Bewertungsvielfachen, die Take-Two bereit gewesen sei anzulegen, ergebe sich zudem, dass Zynga trotz des gewaltigen Aufpreises ein Schnäppchen gewesen sei. Zu einem Preis von 9,86 Dollar und erwarteten Gewinnen je Aktie von 0,41 Dollar ergebe sich für das laufende Jahr nur ein KGV von 24 - im Vergleich mit den Peers und angesichts der historisch höheren Bewertung der Gaming-Branche sei dies fair.Lange hätten Anleger auf die Mobile-Aktivitäten von Take-Two enttäuscht geblickt - doch mit einem Schlag sei der US-Konzern führend auf dem Wachstumsmarkt aktiv. Langfristig berge dies auch abseits des Smartphones Potenzial, denn dank Cloud-Gaming würden alte Plattformen an Gewicht verlieren und dank VR-Gaming neue Plattformen an Stärke gewinnen.