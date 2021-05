Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

152,55 EUR +3,49% (20.05.2021, 16:24)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

186,31 USD +3,88% (20.05.2021, 16:17)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (20.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Videospielentwicklers Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Take-Two Interactive habe am Dienstagabend die Zahlen für das vierte Quartal 2021 (bis Ende März) veröffentlicht. Konstantes Wachstum und eine vielversprechende Spiele-Pipeline für 2021 hätten nicht nur die Analysten, sondern auch die Anleger überzeugt. Der CEO und Chairman Strauss Zelnick habe Investoren in einem Statement die "stärkste Pipeline" in der Unternehmensgeschichte versprochen. Er habe v.a. die Optimierung vieler Spiele für die neuste Konsolen-Generation hervorgehoben (PS5 sowie Xbox Series X/S). Spieler könnten sich zudem auf viele neue Releases freuen. Über den heißersehnten Release von "Grand Theft Auto 6" bleibt Take-Two Interactive jedoch weiterhin schweigsam.Take-Two Interactive gehöre zu den Entwicklerstudios mit den erfolgreichsten Franchises. Auch dieses Quartal sei das fast acht Jahre alte "GTA 5" unter den umsatzstärksten Spielen des Entwicklerstudios gewesen. Vor allem durch weitere Updates für "Grand Theft Auto Online" und "Red Dead Redemption Online" habe das Unternehmen weitere Spieler für sich gewinnen können.Take-Two Interactive stehe schon lange auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Überzeugende Zahlen, die Analystenschätzungen in den Schatten stellen würden, und heißersehnte Releases würden die Herzen der Anleger höher schlagen lassen. Auch zukünftig werde man bei Take-Two Interactive starke Spiele erwarten können. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bullisch gestimmt, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: