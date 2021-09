Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



153,61 USD -0,21% (13.09.2021, 19:37)



US8740541094



914508



TKE



TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (13.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktionäre von Take-Two sei die Meldung, dass es beim Erfolgstitel "GTA Online" für die neue Konsolengeneration zu Verzögerungen komme, nur ein kurzer Schock gewesen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr bleibe aber immerhin ebenso intakt wie wichtige horizontale Unterstützungen.Am Donnerstag habe Take-Two angekündigt, dass sich die erweiterten und verbesserten Versionen von "GTA 5" und seinem Multiplayer-Ableger "GTA Online" für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verzögern würden. Anstatt wie geplant bereits am 11. November gebe es erst im März 2022 eine GTA-Version für die neuen Konsolen. Die Anleger hätten auf diese Meldung mit einem Kursverlust von über drei Prozent reagiert.Der Jahresausblick sei trotz der Verschiebung ans Ende des laufenden Fiskaljahres 2022 (bis Ende März) jedoch von der Geschäftsführung bestätigt worden, was die Anleger etwas habe beruhigen können. Wichtig, denn nach zwei Verschiebungen und einer eher schwachen Prognose für das zweite Halbjahr hätten die Aktionäre bereits deutlich gelitten. Im laufenden Jahr sei die Take-Two-Aktie rund 24 Prozent gefallen.Auch Analysten sähen aufgrund der Verzögerung keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Zügig sei die Aktie daher am Freitag bereits wieder nach oben geklettert und setze am heutigen Montag in einem schwachen Markt für Tech-Werte ihre Erholungsbewegung fort.Die erneute Verzögerung im Take-Two-Portfolio hinterlasse einen faden Beigeschmack, insbesondere, weil das Weihnachtsgeschäft verpasst werde. Da die Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn jedoch kaum spürbar sein dürften, würden die Anleger hier ein Auge zudrücken.Mit Spannung würden dagegen die neuen Franchises erwartet, die im Rahmen der Quartalskonferenz angekündigt worden seien. Ende August sei "Marvel's Midnight Suns" angekündigt worden, das jedoch eher für gemischte Gefühle gesorgt habe.Alles in allem kein Umfeld, das für TTWO-Käufe anrege. Anleger beachten den Stopp bei 120 Euro und warten vorerst ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 13.09.2021)