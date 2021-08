Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

138,95 EUR -4,86% (03.08.2021, 09:18)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

173,21 USD -0,12% (02.08.2021, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (03.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Schätzungen der Analysten habe das US-Unternehmen in seinem ersten Geschäftsquartal (bis Juni 2021) zwar übertroffen. Die Prognose zeige jedoch, dass sich Anleger im laufenden Fiskaljahr auf eine anhaltende Schwäche einstellen müssten. Den Ausblick auf das Gesamtjahr habe der Spieleentwickler trotz des besser als erwartet gelaufenen Quartals nicht angehoben.Als Grund für die nur bestätigte Prognose habe das Management die Verschiebung zweier Titel genannt, die nun in das nächste Fiskaljahr fallen würden. Diese Verschiebung ändere zwar nichts an den Langfrist-Aussichten des gut aufgestellten Spiele-Portfolios. Gegenwind werde es allerdings seitens der Analysten geben, die nun die Gewinnschätzungen in ihren DCF-Modellen anpassen würden und womöglich zu niedrigeren Kurszielen kämen.Verschiebung hin oder her, Langfrist-Aktionäre sollten der Take-Two Interactive-Aktie in der laufenden Konsolidierungsphase treu bleiben. Die Position erhöhen, sollten Anleger aufgrund der verhaltenen mittelfristigen Aussichten aber nicht. Halten, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: