Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

38,45 EUR +0,38% (19.07.2019, 10:35)



NYSE-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

43,19 EUR +3,75% (18.07.2019)



ISIN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

US8740391003



WKN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSFA



NYSE Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Ticker: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (19.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Ticker: TSM) unter die Lupe.TSMC, der größte Chip-Auftragsfertiger der Welt, habe Zahlen vorgelegt - und überrascht. Leichte Umsatzzuwächse sowie ein positiver Ausblick auf das kommende Quartal würden darauf schließen lassen, dass der Negativ-Zyklus beendet sei. Ein Top-Signal auch für Infineon, AIXTRON und Co.Der Gewinn der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sei im zweiten Quartal zwar noch um 7,6 Prozent gefallen. Doch der Umsatz habe um 3,3 Prozent angezogen. Im ersten Quartal habe der Chip-Konzern noch Umsatzeinbußen in Höhe von 16 Prozent verkraften müssen."Obwohl unser Geschäft weiterhin von einer sich global abschwächenden Konjunktur beeinträchtigt wird, ( ) haben wir auch den Boden des Zyklus unseres Geschäftes überschritten und sehen wieder den Beginn einer steigenden Nachfrage", habe der TSMC-Chef gesagt.Ein starkes Signal für die Chip-Industrie - aber auch für große Chip-Kunden wie Apple, die ein Fünftel der TSMC-Umsätze liefern würden. Anleger sollten heute deutsche Chip-Player wie Infineon, AIXTRON und Dialog Semiconductor sowie europäische Größen wie ASML und AMS im Blick haben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link