Kurzprofil Tailwind Two Acquisition Corp.:



Tailwind Two Acquisition Corp. (ISIN: KYG866131090, WKN: A3CQ01, NYSE-Symbol: TWNT) ist eine Blankoscheckgesellschaft. Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, einer Übernahme von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten gegründet. Mehr unter https://www.tailwindacquisition.com. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tailwind Two-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tailwind Two Acquisition Corp. (ISIN: KYG866131090, WKN: A3CQ01, NYSE-Symbol: TWNT) unter die Lupe.Ohne sie gehe nichts mehr. Satelliten seien ein elementarer Baustein der zunehmend digitalisierten Welt. Das belege auch die Milliarden-Bewertung, die Terran Orbital bei ihrem Deal mit dem SPAC Tailwind Two einfahre. Die Amerikaner seien im Bereich Kleinsatelliten aktiv und würden mit renommierten Adressen zusammenarbeiten.Die Fusion mit dem SPAC solle im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein und bewerte Terran Orbital mit fast 1,6 Milliarden Dollar. Neben den 345 Millionen Dollar aus der Mantelgesellschaft würden dem Unternehmen 125 Millionen aus einem PIPE-Investment zufließen. Darüber hinaus würden Investoren, darunter Lockheed Martin , weitere 125 Millionen als Fremdkapital zur Verfügung stellen.Terran Orbital entwickle und betreibe Kleinsatelliten und habe sowohl privatwirtschaftliche als auch staatliche Kunden, beispielsweise die US-Regierung, die NASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA.Neben Kundenaufträgen baue Terran Orbital eine eigene Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten auf, die einen schnellen Zugang zu Bildern der Erde bieten solle. In diesem Segment würden die Amerikaner ein rasantes Umsatzwachstum erwarten: Von drei Millionen Dollar im kommenden Jahr auf 1,7 Milliarden 2026.Das Unternehmen taxiere die drei Märkte, in denen es aktiv sei, bis 2026 auf ein Gesamtvolumen von mehr als 340 Milliarden Dollar. Insbesondere das Segment "Design und Produktion" von Kleinsatelliten gelte mit 190 Milliarden Dollar als besonders lukrativ.