Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

116,70 EUR -0,29% (27.08.2021, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

137,85 USD +0,20% (27.08.2021, 16:32)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Vor rund zwei Wochen habe T-Mobile US mitgeteilt, Opfer eines Hacker-Angriffs geworden zu sein. Laut Medienberichten seien dabei Daten von rund 100 Mio. Personen gestohlen und im Internet angeboten worden. T-Mobile US habe nach dem Angriff versichert, das Einfallstor für die Angreifer verschlossen zu haben und habe prüfen wollen, welche Daten gestohlen worden seien."Das Ziel war es, einzubrechen und Daten zu stehlen - und damit hatten sie Erfolg", habe T-Mobile CEO Mike Sievert am Freitag das Ergebnis der Hacker-Attacke zusammengefasst. Der Diebstahl habe Aufzeichnungen von mehr als 13 Mio. aktuellen Kunden, zusammen mit mehr als 40 Millionen potenziellen Kunden, die einen Kredit beim Unternehmen beantragt hätten, und 667.000 ehemaligen Kunden umfasst.Für T-Mobile US sei es der vierte Cyberangriff. Allein im vergangenen Jahr sei die Deutsche Telekom-Tochter zweimal gehackt und 2018 einmal geworden. Klar, kein System seo sicher - doch die Häufigkeit der erfolgreichen Attacken besorge Anleger zu Recht. Denn die US-Telekommunikationsbehörde FCC habe eine Ermittlung angekündigt. Gemessen an vorangegangenen Strafen der FCC könnte dem Konzern eine Strafe von rund 210 Mio. USD ins Haus stehen - ein ordentliches Sümmchen. Zudem seien die möglicherweisen zu laxen Sicherheitssysteme Gegenstand zweier Sammelklagen gegen T-Mobile US.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: