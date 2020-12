Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,71 EUR -5,02% (10.12.2020, 15:11)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,712 EUR -4,19% (10.12.2020, 14:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reiseveranstalter sei im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen geflogen. Und auch eine Prognose für 2021 traue sich TUI - im Grunde erwartungsgemäß - derzeit nicht zu. Immerhin sollten die Kosten weiter gesenkt werden, und auch die Buchungszahlen für 2021 würden Hoffnung machen. Die TUI-Aktie verliere aktuell mehr als drei Prozent.Konkret würden die Buchungen für den Sommer 2021 im Vergleich zum regulären Sommer 2019 um drei Prozent höher liegen, so TUI in der Pressemitteilung. Die durchschnittlichen Preise für das Sommerprogramm 2021 seien aktuell um 14 Prozent höher als für 2020. In den Sommerzahlen seien allerdings viele Umbuchungen aus dem laufenden Jahr enthalten.Die Buchungszahlen für den Winter würden dagegen aktuell 82 Prozent unter Vorjahr liegen. Vor diesem Hintergrund in Verbindung mit der 2020 stark gestiegenen Verschuldung stehe in Hannover das Thema "Sparen" ganz oben auf der Agenda. Statt 300 Mio. Euro wolle man ab 2023 400 Mio. Euro pro Jahr einsparen - und das ohne zusätzlichen Stellenabbau, habe Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage gesagt. Vielmehr dürften die eingeleiteten Schritte bei der Digitalisierung sowie die Verkleinerung der Flugzeugflotte finanziell mehr bringen als bisher angenommen.TUI müsse jedoch auch mit den zugesagten Staats- und Kapitalhilfen von inzwischen rund 4,8 Mrd. Euro eng wirtschaften, um aufgrund der Pandemiefolgen nicht an den Abgrund zu geraten. Die Nettoverschuldung habe sich im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr von knapp 910 Mio. Euro auf mehr als 6,4 Mrd. Euro versiebenfacht. Joussen habe darauf hingewiesen, dass dies aber nicht "alles reine Schulden" seien. So seien hier teils auch die neuen Kapitalmaßnahmen eingerechnet. "Wir werden unsere Bilanz reparieren", habe er angekündigt. Die ersten zurückzuzahlenden Kredite seien Mitte 2022 fällig.Trotz der schlechten bilanziellen Kennziffern für 2020 würden die Buchungszahlen für den Sommer 2021 belegen, dass die Menschen große Lust auf Reisen und Urlaub hätten. Natürlich brauche TUI für gute Geschäfte zur besten Jahreszeit eine idealerweise vollständig überwundene Corona-Krise. Dank der jüngsten Impfstoff-News erhalte dieses positive Szenario eine gewisse Wahrscheinlichkeit.Investierte TUI-Anleger wetten genau auf eine solche touristische Erholung, beachten aber unbedingt den Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)