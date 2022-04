Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,722 EUR +0,81% (28.04.2022, 13:52)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,733 EUR +1,83% (28.04.2022, 13:39)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI wolle beim Thema "Schuldenabbau" weiter vorankommen. Nachdem der Reiseveranstalter jüngst KfW-Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen an den Bund zurückgegeben habe, solle nun ein weiterer Teil des insgesamt 4,3 Milliarden Euro schweren (staatlichen) Rettungspakets Retour gehen."Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Monaten einen weiteren Schritt auf dem Weg raus aus der Staatsfinanzierung machen werden", habe Konzern-Boss, Fritz Joussen, gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt. Aktuell könnten die Hannoveraner noch staatliche Kredite von 2,4 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Ende März habe TUI nach Rückführung der ersten Kreditlinie eine Liquidität von drei Milliarden Euro gehabt, so Joussen gegenüber der Zeitung. Daher nutze aktuell das Unternehmen die zusätzliche Absicherung durch die Kreditlinien des Bundes gar nicht, und "wir werden sie, sollte nicht was völlig Überraschendes geschehen, zumindest im Sommer auch nicht mehr brauchen".Zum besseren Verständnis: Das Unternehmen überweise kein Geld an Scholz, Lindner und Co. Es gehe vielmehr darum, dass Kreditzusagen entwertet würden - vergleichbar mit einem privaten Bankkunden, der einen Teil seines Dispos an das kontoführende Finanzinstitut zurückgebe. Und die bisherige Bereitstellung habe natürlich Geld (Zinsen) gekostet. TUI habe bisher dafür rund 280 Millionen Euro blechen müssen.Und Joussen verweise erneut auf die hohe Nachfrage. So liege der aktuelle Buchungsbestand bei gut 80 Prozent des Vorkrisenniveaus. "Damit ist die Hälfte unserer Kapazität bereits sicher. Dazu kommen die Zugänge, also kurzfristigere Buchungen, die derzeit pro Woche um etwa 14 Prozent über dem Wert vor der Krise liegen", führe der TUI-Chef aus. Zudem werde kurzfristiger und höherwertiger gebucht.Trotzdem könne die TUI-Aktie von der Nachricht profitieren und gewinne am Donnerstag in einem freundlichen Gesamtmarkt rund 1,5 Prozent.Auch "Der Aktionär" stehe der Aktie nach wie vor skeptisch gegenüber. Dafür seien die übergeordneten Probleme immer noch zu groß und operative Fortschritte müssten sich konkret in den Zahlen niederschlagen. Die nächste Gelegenheit dafür gibt es am 11. Mai, wenn der Tourismus-Konzern seine aktuellen Q2-Zahlen präsentiert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link