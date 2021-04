XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,534 EUR -1,71% (08.04.2021, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,555 EUR -1,15% (08.04.2021, 11:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Beliebte europäische "Urlaubsländer" hätten bereits angekündigt, dass sie in diesem Sommer wieder für Touristen offen sein würden. TUI-England habe jüngst ein Update für die schönste Zeit des Jahres gegeben und kommuniziert, welche Länder die Briten besuchen könnten. Und das sehe sehr vielversprechend aus.Konkret habe TUI-England-Boss, Andrew Flintham, gegenüber BBC Breakfast auf die Frage, was die wahrscheinlichsten Reiseziele sein würden, wenn die Auslandsreisen wieder aufgenommen würden, gesagt: "Zypern hat sich sehr positiv geäußert, Griechenland und die Türkei ebenfalls. Und auch aus Spanien kommen positive Signale."Jüngst habe Malta unterdessen angekündigt, dass es die Rückkehr britischer Touristen in diesem Sommer begrüßen werde. Der kleine Inselstaat im Mittelmeer habe mitgeteilt, dass Reisende aus Großbritannien, die beide Dosen eines Impfstoffs gegen das Coronavirus erhalten hätten, ab dem 1. Juni einreisen dürften. Die Passagiere müssten ihren Impfausweis vorzeigen, bevor sie an Bord gehen würden, so die Malta Tourism Authority (MTA).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: