Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,295 EUR -0,60% (20.05.2020, 20:12)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,279 EUR -2,00% (20.05.2020, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktionäre des Hannoveraner Konzerns könnten sich in diesen surrealen (Corona-) Zeiten zumindest auf eines verlassen: Der Nachrichtenstrom über den Touristik-Konzern werde so schnell nicht versiegen - täglich gebe es Neuigekeiten. Nun habe sich die US-Ratingagentur Moody’s zu Wort gemeldet. Die Aussagen würden der ohnehin angeschlagenen TUI nicht gefallen und auch Gläubigern dürfte die aktuelle Bewertung von TUIs Kreditwürdigkeit die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn treiben.Konkret habe Moody’s seine Bonitätsbewertung gleich um zwei Stufen von "B2" auf "Caa1" gesenkt und zudem mit einem negativen Ratingausblick vor einer weiteren Herabstufung gewarnt. Zur Einordnung: Dieses neue Rating "Caa1" sei das fünfschlechteste Rating auf der 21-stufigen Skala der US-Ratingagentur und stehe für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen.Dieser Wertung liege die Befürchtung zugrunde, dass der KfW-Kredit der Bundesregierung über 1,8 Mrd. Euro nicht reichen könnte. Im April sei dem Reiseveranstalter die Kreditlinie eingeräumt worden. Ende März habe TUI noch 1 Mrd. Euro auf der hohen Kante gehabt. Doch nach Moody's Schätzungen könnte der Touristik-Konzern im laufenden Geschäftsjahr zwischen 3,5 und 4 Mrd. Euro verlieren (Free-Cash-Flow).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: