Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).TUI habe den Geschäftsbericht für das Ende September abgeschlossene GJ 2020/21 veröffentlicht. Während die Zahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben seien, habe das Management gleichzeitig Zuversicht fürs neue GJ 2021/22 versprüht. TUI habe im GJ 2020/21 einen Umsatz von EUR 4,732 Mrd. (Vj.: EUR 7,944 Mrd.) erzielt, wovon EUR 3,366 Mrd. auf das vierte Quartal entfallen seien. Der Konsens der Analysten (Thomson Reuters) habe mit EUR 5,7 Mrd. rund eine Milliarde höher gelegen, die Analysten-Schätzung (NORD/LBe) habe EUR 5,492 Mrd. betragen. Im Vorkrisenjahr 2018/19 hätten sich noch EUR 18,9 Mrd. ergeben.Das op. Ergebnis auf Basis des EBIT adjusted sei mit EUR -2,075 Mrd. (Vj.: EUR -3,033 Mrd.; NORD/LBe: EUR -1,300 Mrd.) tief im roten Bereich geblieben, ebenso wie das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter mit EUR -2,467 Mrd. (Vj.: EUR -3,149 Mrd.; Konsens: EUR -2,3 Mrd.; NORD/LBe: EUR -2,153 Mrd.). Das EPS habe sich auf EUR -2,58 belaufen.Die Nettoverschuldung habe y/y von EUR -6,421 Mrd. auf EUR -4,954 Mrd. verbessert werden können. Unter Einbeziehung der zwischenzeitlichen Kapitalerhöhung, die auch zu Ratingverbesserungen geführt habe, liege sie pro-forma bei EUR 3,9 Mrd. Die Liquiditätsposition habe zum 6.12. bei EUR 3,5 Mrd. gelegen, womit sich das Management "für die verbleibende Wintersaison und für jegliche Änderung des Buchungs-umfeldes gut gerüstet" sehe. Die Sehnsucht nach Urlaub sei vorhanden, und die Bereitschaft, hierfür auch mehr Geld auszugeben, sei sogar gestiegen.Eigentlich beste Voraussetzungen für TUI, wäre da nicht Corona mit all den Unsicherheiten und kurzfristig schwankenden Auflagen und Einschränkungen. Der Trend zu kurzfristigen Buchungen dürfte daher noch länger anhalten. Die Einschätzung, bereits im nächsten Sommer an das Vorkrisenniveau anschließen zu können, halte der Analyst insbesondere vor dem Hintergrund der Omikron-Variante des Coronavirus für gewagt optimistisch, wenngleich sich ein deutlicher Aufwärtstrend einstellen sollte. Die Themen Schuldenabbau und Profitabilität hätten dann Priorität.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der TUI-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 09.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link