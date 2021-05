Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,99 EUR -0,91% (19.05.2021, 15:34)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,978 EUR -1,43% (19.05.2021, 15:20)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.05.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Aufgrund der langanhaltenden Reiseeinschränkungen sei das H1 2020/21 schwächer als zunächst erwartet ausgefallen. Der kommende Sommer sei für das weitere Schicksal nun entscheidend. Aktuell würden die Infektionszahlen und die Fortschritte der nationalen Impfkampagnen zumindest in Europa Mut machen, dass Reisen im Sommer ähnlich wie im Vorjahr möglich sein würden. Das in H1 verlorene Umsatzvolumen könne aber selbst im besten Fall nicht mehr aufgeholt werden. Der Konsens der Analysten (Refinitiv) gehe aktuell von einem Gesamtjahresumsatz von EUR 7,579 Mrd. (Smart Estimate) aus. Donie halte diese Schätzung angesichts des Einbruchs in H1 sowie der Tatsache, dass viele Kunden Gutscheine aus dem Vorjahr einlösen würden, für deutlich zu hoch und plane aktuell mit einem Umsatzniveau von etwa EUR 6,3 Mrd. Enttäuschungen in diesem Jahr dürften in Bezug auf das Geschäftsvolumen also vorprogrammiert sein. Im nächsten Jahr dürfte dann ein deutlicher Schub eintreten. Das Vorkrisenniveau werde aber frühesten 2023 oder 2024 erreicht werden können.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 3,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 19.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TUI AG": Keine vorhanden.Börsenplätze TUI-Aktie: