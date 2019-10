Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,715 EUR +1,34% (31.10.2019, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,71 EUR -0,26% (31.10.2019, 14:18)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (31.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach dem Aufschwung infolge der Thomas Cook-Pleite hole die TUI-Aktie weiter Luft. Am Donnerstag gehe es minimal aufwärts auf 11,69 Euro. Das Zwischenhoch sei nach wie vor greifbar nah. Nun habe sich TUI-Chef Friedrich Joussen zu Wort gemeldet. Seine Aussagen zu TUI und zum Markt würden gut klingen.Joussen habe laut "Börsen-Zeitung" bei einem Auftritt im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten (CHW) auf den Wandel zum integrierten Touristikkonzern verwiesen, ohne den TUI den Weg von Thomas Cook gegangen wäre. Neben dem profitablen Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft verspreche das Geschäft mit Urlaubserlebnissen und -aktivitäten weiteres Wachstum.Der weltweite Markt sei mit 150 Milliarden Dollar enorm groß und wachse mit 7 Prozent überdurchschnittlich stark, zitiere die "Börsen-Zeitung" Joussen weiter.TUI werde in fünf bis sieben Jahren ein digitales Plattformunternehmen und viel effizienter sein.Die aktuelle Konsolidierung sei nach den Kursgewinnen von zuletzt normal. Die Aktie sei günstig bewertet und das Unternehmen solide aufgestellt, um im ansehnlich wachsenden Touristikmarkt eine bemerkenswerte Rolle zu spielen.Ziel des "Aktionär": 16 Euro, Stopp: 9,20 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 31.10.2019)