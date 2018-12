Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

12,61 EUR +1,69% (20.12.2018, 13:54)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.12.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI: Zeichen stehen auf Stabilisierung - AktienanalyseTUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) hat den Hitzesommer dank guter Geschäfte mit eigenen Hotels und Kreuzfahrten ohne größere Blessuren überstanden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Obwohl das klassische Pauschalreise-Geschäft weniger abgeworfen habe, habe der Reisekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September unter dem Strich 733 Mio. Euro und damit fast 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Der Umsatz habe um fünf Prozent auf 19,5 Mrd. Euro zugelegt. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Während Konkurrent Thomas Cook nach mehreren Gewinnwarnungen in die roten Zahlen gerutscht sei und daher seine Dividende habe streichen müssen, wolle TUI seine Ausschüttung von 65 auf 72 Cent je Aktie erhöhen.Auch für die kommenden Jahre gebe sich das Unternehmen zuversichtlich: "Wir investieren, wir wachsen mit margenstarken TUI-Produkten und Services und unsere Geschäfte skalieren immer stärker", so TUI-Chef Fritz Joussen. Er habe daher die Prognose bestätigt, wonach das bereinigte operative Ergebnis bis 2020 um durchschnittlich mindestens zehn Prozent zulegen solle. Nach dem sechsprozentigen Kursprung, mit dem die guten Nachrichten an der Börse gefeiert worden seien, stünden die Zeichen damit nun auf Stabilisierung. (Ausgabe 50/2018)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:12,605 EUR -0,67% (20.12.2018, 13:38)