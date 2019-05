Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,36 EUR +0,88% (15.05.2019, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,168 EUR -0,91% (15.05.2019, 09:56)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es sei klar gewesen, dass die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 sowie der Ausblick auf das für Touristikkonzerne enorm wichtige Sommergeschäft nicht allzu berauschend ausfallen dürften. Dennoch hätten einige Anleger bei der TUI wohl insgeheim auf eine Art Befreiungsschlag gehofft. Doch es sei anders gekommen.Während der Umsatz im ersten Halbjahr noch um 1,7 Prozent geklettert sei, habe sich der branchenübliche Verlust im "Winterhalbjahr" von 170 auf 301 Millionen Euro ausgeweitet. Verantwortlich habe TUI hierfür diverse Sondereffekte gemacht, aber auch Überkapazitäten im wichtigsten TUI-Markt Spanien. Das EBITA im Segment Hotels & Resorts sei um acht Prozent auf 124 Millionen Euro gesunken.Das operative Ergebnis der Airline-Sparte habe sich indes um 32,3 Prozent auf 496,8 Millionen Euro verschlechtert. Hingegen sei es im Kreuzfahrtgeschäft mit einem Gewinnanstieg von 13 Prozent auf 106 Millionen Euro erneut rund gelaufen.Die TUI habe zudem ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2018/19 bestätigt, habe aber erneut auf Sonderbelastungen durch das Flugverbot für die Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 8 verwiesen.Konzernchef Fritz Joussen habe erklärt: "Auch 2019 wird für TUI ein solides Jahr. Wir haben einen klaren Kompass: Werden konsequent weiter auf Hotels, Schiffe und den Ausbau digitaler Plattformen setzen und gestärkt aus der Konsolidierung hervorgehen."Die Zahlen und der Ausblick seien eher wenig berauschend gewesen, was aber natürlich im aktuell sehr schwierigen Marktumfeld keine größere Überraschung darstelle. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Touristikriesen würden aber gut bleiben.Mutige Anleger können bei der Dividendenperle, die im vorbörslichen Handel zunächst leicht nachgibt, dabeibleiben (Stopp: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)