Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisestopp wegen der Corona-Krise habe den weltgrößten Tourismuskonzern tief in die roten Zahlen gerissen - mit 1,4 Mrd. Euro noch schlimmer als von den Börsianern befürchtet. Das Hannoveraner Unternehmen habe im dritten Geschäftsquartal von April bis Juni fast alle Urlaubsreisen absagen müssen. Auf dem Weg zu einer robusten Finanzstruktur erwäge der von der Krise schwer getroffene Reisekonzern auch eine Kapitalerhöhung und Verkäufe von Unternehmensteilen, berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Die Zahlen, die TUI heute präsentiert habe, seien noch schlechter als befürchtet. Auch wenn der kommunizierte Buchungseingang auf den ersten Blick Mut mache, hänge die Durchführung von zukünftigen Reisen letztlich vom unwägbaren Corona-Infektionsgeschehen ab. Anleger sollten daher weiterhin die TUI-Aktie besser umschiffen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: