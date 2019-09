Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TUI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) charttechnisch unter die Lupe.Aus charttechnischer Sicht springe Anlegern beim Blick auf den Kursverlauf der TUI-Aktie die Schlüsselzone bei 10,02/10,52 EUR sofort ins Auge. Auf diesem Niveau würden verschiedene Hochund Tiefpunkte, ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (10,37/10,52 EUR) sowie die Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung die entscheidende Widerstandszone bilden. Diese Hürde habe der Titel nun mit einem Mini-Aufwärtsgap (9,98 EUR zu 10,01 EUR) übersprungen, was der positiven Weichenstellung zusätzlichen Nachdruck verleihe. Weitere Bestätigungen würden der Bruch des steilen Baissetrends seit Juni 2018 sowie die Bodenbildung im Verlauf des RSI liefern. Das Kursziel - abgeleitet aus der beschriebenen unteren Umkehr - lasse sich auf gut 12 EUR taxieren. Dieses Anlaufziel harmoniere bestens mit den dort angesiedelten horizontalen Barrieren. Darüber markiere die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13,69 EUR) den nächsten markanten Widerstand. Als Stopp auf der Unterseite biete sich für Trader die o. g. Kurslücke an, deren Schließen gleichbedeutend mit einem Rebreak der beschriebenen Kumulationszone wäre. Aber selbst Anlagezertifikate, welche die Jahrestiefs bei knapp 8 EUR berücksichtigen würden, würden derzeit ein attraktives Chance/Risiko-Profil versprechen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:10,87 EUR +7,04% (24.09.2019, 17:35)